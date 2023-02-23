Валютный прогноз: доходность 6-месячных облигаций превысила 5% — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: доходность 6-месячных облигаций превысила 5% Сегодня 10:48 — Валюта

Доходность госбондов США сроком обращения в 6 месяцев обновила рекорд 2007 года, достигнув отметки в 5%. Это вызвано тем, что держатели указанных бумаг стремятся избавиться от них из-за риска дефолта. Если Конгресс США не сумеет прийти к соглашению о повышении «потолка» госдолга, срок выплаты по 6-месячным бондам может быть перенесен. Причины сложившейся ситуации носят политический характер и не выступают объективным индикатором состояния американской экономики. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1

Продолжается девальвация EUR относительно USD. «Жесткая» денежно-кредитная политика ЕЦБ привела к росту спроса на единую европейскую валюту, однако в сравнении с долларом она все еще остается «слабой». В паре EURUSD была пробита поддержка — 1,0666. Теперь доллар может укрепиться к уровню 1,0511. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0704.

График валютной пары USDCHF, D1

В случае закрепления пары USDCHF выше отметки 0,9290 доллар вырастет до уровня 0,9402. В противном случае будет сформирован ценовой канал в границах 0,9071-0,9290. Так или иначе, но вероятность существенного усиления CHF к USD в ближайшем будущем мала.

График валютной пары AUDUSD, D1

В валютной паре AUDUSD ценовой канал 0,6852-0,7143 был пробит. Новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6922. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6535. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление цены под уровнем 0,6873.

График валютной пары USDJPY, D1

В валютной паре USDJPY был сформирован уровень поддержки — 133,64. Сопротивление на отметке 134,34 было пробито. Если цена закрепится под ней, возможно ослабление доллара до уровня 130,55. На данный момент USD стремится достичь отметки 136,85.

График валютной пары GBPUSD, D1

В валютной паре GBPUSD была пробита поддержка на уровне 1,2005. Сопротивлением сейчас служит отметка 1,2268. Если цена задержится под уровнем 1,2115, возможно усиление доллара до 1,1868. Если сопротивление будет пробито, фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6196. Сопротивлением на данный момент выступает отметка 0,6367. Если цена закрепится под уровнем 0,6269, доллар США может направиться к отметке 0,6211. При преодолении сопротивления новозеландский доллар сумеет вырасти к уровню 0,6116.

График валютной пары USDCAD, D1

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3441. Сопротивление пока не сформировано. Если цена закрепится над уровнем 1,3476, вероятен рост доллара США к 1,3651. В случае пробоя поддержки канадский доллар может достичь отметки 1,3163.

RoboForex По материалам:

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