Валютный прогноз: денежная масса М2 сократилась в США впервые с 1960 года — Finance.ua
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Валютный прогноз: денежная масса М2 сократилась в США впервые с 1960 года

Валюта
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Впервые за историю наблюдений с 1960 года денежная масса М2 в США сократилась. Данный монетарный агрегатор учитывает наличные средства в обращении и остатки на текущих счетах в банках, в том числе и на депозитах. Тем не менее данный показатель находится на рекордно высоком уровне — 21,2 трлн долларов США. Это на 6,0 трлн долларов больше, чем до пандемии коронавируса. Текущего снижения недостаточно для масштабного падения инфляции, но сам факт подобного явления весьма показателен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Денежная масса М2&nbsp;в США (млрд долларов США). Источник: tradingeconomics.com
Денежная масса М2 в США (млрд долларов США). Источник: tradingeconomics.com
Падение М2 говорит о существенном сокращении деловой активности. Как правило, подобное вызывает замедление темпов ценового роста, чего и добивается ФРС. Однако из-за роста учетной ставки стоимость заимствований в экономике многократно возросла. Компании и население теперь реже берут кредиты, что снижает объем находящейся в обороте денежной массы и приводит к падению спроса на товары и услуги.
Крайне важны будут пятничные данные по рынку труда в США. Сегодня ФРС с высокой долей вероятности может повысить учетную ставку на 0,25%. Подобный шаг регулятора уже учтен участниками рынка. Гораздо более интересной будет риторика руководства Федрезерва о его дальнейших планах и видении экономической ситуации в США. Если ФРС решит повременить со следующим повышением ставки, это может существенно ослабить доллар США и поддержать фондовые рынки. В противном случае произойдет его укрепление относительно всех мировых валют. При этом к японской иене и швейцарскому франку (из-за особенностей монетарной политики национальных ЦБ этих стран) доллар США может подорожать значительно сильнее.
График валютной пары USDJPY, D1.
График валютной пары USDJPY, D1.
В валютной паре USDJPY был сформирован уровень поддержки — 127,41. Сопротивлением теперь выступает отметка 132,91. Если цена закрепится под уровнем 130,76, возможно дальнейшее ослабление доллара США — до 125,55. Если сопротивление будет пробито, иена сумеет достичь отметки 134,42.
По материалам:
RoboForex
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