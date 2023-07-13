Валютный прогноз: данные по инфляции в США могут повлиять на решение ФРС относительно учетной ставки — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: данные по инфляции в США могут повлиять на решение ФРС относительно учетной ставки Сегодня 08:50 — Валюта

На прошлой неделе вышли данные по рынку труда в США. Безработица оказалась в рамках ожиданий инвесторов на уровне 3,6%. Зарплаты продолжили расти, что в совокупности увеличивает риск дальнейшего подъема цен. Данные по инфляции будут опубликованы в четверг. Если они окажутся хуже ожиданий и продемонстрируют повышение показателя, ФРС будет вынуждена до конца нынешнего года увеличить учетную ставку не дважды, а даже трижды. Впрочем, сейчас большинство инвесторов ожидают ослабления доллара США вследствие смены монетарной политики Федрезерва на более «мягкую» из-за падения темпов ценового роста на товары и услуги. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD поддержка сейчас находится на отметке 1,0851, а сопротивление на момент написания комментария еще не сформировалось. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9895, а поддержка пока не образована. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8655.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6597, а сопротивление — на 0,6722. На момент написания комментария наблюдалась попытка котировок закрепиться выше отметки 0,6686 для последующего пробоя сопротивления.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился уровень сопротивления — 144,76, а поддержка не сформирована. Сейчас наблюдается укрепление JPY, наиболее вероятная цель ослабления USD находится на отметке в 137,43.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2686, а сопротивление еще не образовано. При закреплении выше отметки 1,2849 фунт может усилиться к 1,2910.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6050. Явного сопротивления пока еще нет. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6179.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3374, а поддержка сформирована на 1,3201. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3271, CAD продолжит девальвацию.

RoboForex По материалам:

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