Валютный прогноз: данные по рынку труда США оказались существенно хуже прогнозов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: данные по рынку труда США оказались существенно хуже прогнозов Сегодня 09:12 — Валюта

Во вторник вышли данные по числу новых вакансий в США. Данный показатель опустился до минимального значения с мая 2021 года — 9,9 млн. Это служит индикатором падения спроса на рабочую силу и предвестником «охлаждения» рынка труда. Если данная тенденция продолжится, то у ФРС США будет все меньше причин сохранять действующую «жесткую» монетарную политику. По этой причине доллар США ослаб относительно других иностранных валют. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

EUR вновь укрепился относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0835, а сопротивление пока еще не определено. На данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1002. В этой области возможно формирование уровня сопротивления и консолидация цены.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9175, а поддержка на 0,9071 была вчера пробита. При закреплении ниже отметки 0,9071 CHF вырастет до уровня 0,8977. В противном случае USD может укрепиться к 0,9243.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6671. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56-133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае JPY ослабнет до 135,11.

График валютной пары GBPUSD, D1

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2323. Сопротивление пока еще не сформировано. Британский фунт стремится достичь отметки в 1,2507.

График валютной пары NZDUSD, D1

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6236. Сопротивление на момент написания комментария сформировано еще не было. Доллар США опустился до 0,6365, после чего курс NZD начал снижаться. Вероятно, новозеландский доллар пока не способен преодолеть данную отметку.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD уровнем сопротивления стала отметка 1,3805. Поддержка сформировалась на уровне 1,3410. Причиной столь стремительного укрепления CAD послужил рост цены на нефть. С высокой долей вероятности USD ослабнет до 1,3358.

RoboForex По материалам:

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