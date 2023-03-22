Валютный прогноз: дальнейшую судьбу доллара США решит ФРС — Finance.ua

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Валютный прогноз: дальнейшую судьбу доллара США решит ФРС
Сегодня состоится заседание ФРС США, где будет принято решение по учетной ставке. Ожидается, что данный показатель увеличится на 0,25% — до 5,00%. Однако после банкротства нескольких крупных банков возникли серьезные сомнения в том, что ФРС продолжит «ужесточение» своей монетарной политики. По этой причине доллар США в последнее время оказался под давлением. Даже если на этом заседании ставку повысят, на последующей пресс-конференции руководство американского ЦБ может существенно «смягчить» риторику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
С конца прошлой недели наблюдался рост EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0518. Далее доллар может подешеветь до 1,0882. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны удержаться за отметкой 1,0694.
В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.
В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать смещение цены под уровень 0.6718.
В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56-134,90. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28.
В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2010, а сопротивление — на 1,2285. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2342. Если ФРС сохранит учетную ставку на нынешнем уровне, то такой сценарий будет весьма вероятен.
В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может опуститься до 0,6365.
В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951. В настоящий момент канадский доллар существенно ослаб по причине снижения стоимости нефти.
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