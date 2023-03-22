Валютный прогноз: дальнейшую судьбу доллара США решит ФРС — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: дальнейшую судьбу доллара США решит ФРС Сегодня 15:10 — Валюта

Сегодня состоится заседание ФРС США, где будет принято решение по учетной ставке. Ожидается, что данный показатель увеличится на 0,25% — до 5,00%. Однако после банкротства нескольких крупных банков возникли серьезные сомнения в том, что ФРС продолжит «ужесточение» своей монетарной политики. По этой причине доллар США в последнее время оказался под давлением. Даже если на этом заседании ставку повысят, на последующей пресс-конференции руководство американского ЦБ может существенно «смягчить» риторику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

С конца прошлой недели наблюдался рост EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0518. Далее доллар может подешеветь до 1,0882. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны удержаться за отметкой 1,0694.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать смещение цены под уровень 0.6718.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56-134,90. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2010, а сопротивление — на 1,2285. При пробое сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2342. Если ФРС сохранит учетную ставку на нынешнем уровне, то такой сценарий будет весьма вероятен.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может опуститься до 0,6365.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951. В настоящий момент канадский доллар существенно ослаб по причине снижения стоимости нефти.

RoboForex По материалам:

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