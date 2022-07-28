Валютный прогноз: что будет с американским долларом , от ФРС ждут решения по ставке? — Finance.ua

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Валютный прогноз: что будет с американским долларом , от ФРС ждут решения по ставке?
Сегодня ФРС решит вопрос по ставке. Главная интрига — насколько именно будет повышение: на 75 или 100 б. п. Джером Пауэлл (Jerome Powell) ранее собирался рассматривать на этом заседании только шаги в 50 или 75 пунктов. Однако на прошлом ставку подняли на 75 б. п., хотя глава ФРС предполагал лишь шаги в 25 и 50. Повышение на 50 б. п. на этом заседании маловероятно, потому что инфляция в США неожиданно «взлетела» выше 9%. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
[1-f.png] Ожидания участников рынка по повышению учетной ставки ФРС США. Источник: Goldman
Существует 2 наиболее вероятных сценария развития событий:
- Базовый сценарий — ФРС поднимет ставку на 75 б. п. Базовый он потому, что соответствует ранее озвученным сигналам. Если ставка вырастет на 75 б. п., рынки могут возобновить рост.
- Если же ФРС решит поднять на 100 б. п. (по примеру Банка Канады, который недавно повысил ставку сразу на эту величину), рынки, очевидно, воспримут эту информацию с негативом.
По мнению участников опроса от банка Goldman Sachs, ФРС к концу этого года доведет ставку до 3,5%. В любом случае это будет самое «агрессивное» ужесточение денежно-кредитных условий в США с 80-х годов прошлого века.
Данный шаг монетарных властей может лишь ускорить экономический спад. Тем временем представители американского правительства не видят признаков рецессии в США. В частности, такое мнение высказали министр финансов и глава Минторга. Риторика правительства США «развязывает руки» ФРС в борьбе с инфляцией. Да и рынок труда пока не испытывает проблем, а это означает, что регулятор может позволить себе дальнейший подъем ставки. Хотя не факт, что ФРС вообще способна сейчас эффективно бороться с инфляцией. Все-таки «скачок» цен был вызван не столько «перегревом» потребительского рынка, сколько глобальным дефицитом продовольствия, энергии, промышленных изделий и других товаров. Возможности сократить баланс ЦБ до имевшегося в пандемию уровня у Федрезерва нет, а это, по сути, единственный способ восстановить макроэкономическую стабильность.
[2-mf.png] График валютной пары EURUSD, D1.
В валютной паре EURUSD торги проходят в узком диапазоне 1,0143-1,0268. Дальнейшая динамика в этом активе будет определяться по итогам сегодняшнего заседания ФРС. По-прежнему ожидается падение евро до отметки 0,9855. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.
Аналитик полагает, что временной промежуток этого коррекционного роста измеряется неделями. Падение товарных и фондовых рынков может возобновиться уже в августе, а евро снова станет дешевле доллара США.
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