Валютный прогноз: что будет с американским долларом , от ФРС ждут решения по ставке? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: что будет с американским долларом , от ФРС ждут решения по ставке? Сегодня 10:34 — Валюта

Сегодня ФРС решит вопрос по ставке. Главная интрига — насколько именно будет повышение: на 75 или 100 б. п. Джером Пауэлл (Jerome Powell) ранее собирался рассматривать на этом заседании только шаги в 50 или 75 пунктов. Однако на прошлом ставку подняли на 75 б. п., хотя глава ФРС предполагал лишь шаги в 25 и 50. Повышение на 50 б. п. на этом заседании маловероятно, потому что инфляция в США неожиданно «взлетела» выше 9%. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

[1-f.png] Ожидания участников рынка по повышению учетной ставки ФРС США. Источник: Goldman

Существует 2 наиболее вероятных сценария развития событий:

Базовый сценарий — ФРС поднимет ставку на 75 б. п. Базовый он потому, что соответствует ранее озвученным сигналам. Если ставка вырастет на 75 б. п., рынки могут возобновить рост.

Если же ФРС решит поднять на 100 б. п. (по примеру Банка Канады, который недавно повысил ставку сразу на эту величину), рынки, очевидно, воспримут эту информацию с негативом.

По мнению участников опроса от банка Goldman Sachs, ФРС к концу этого года доведет ставку до 3,5%. В любом случае это будет самое «агрессивное» ужесточение денежно-кредитных условий в США с 80-х годов прошлого века.

Данный шаг монетарных властей может лишь ускорить экономический спад. Тем временем представители американского правительства не видят признаков рецессии в США. В частности, такое мнение высказали министр финансов и глава Минторга. Риторика правительства США «развязывает руки» ФРС в борьбе с инфляцией. Да и рынок труда пока не испытывает проблем, а это означает, что регулятор может позволить себе дальнейший подъем ставки. Хотя не факт, что ФРС вообще способна сейчас эффективно бороться с инфляцией. Все-таки «скачок» цен был вызван не столько «перегревом» потребительского рынка, сколько глобальным дефицитом продовольствия, энергии, промышленных изделий и других товаров. Возможности сократить баланс ЦБ до имевшегося в пандемию уровня у Федрезерва нет, а это, по сути, единственный способ восстановить макроэкономическую стабильность.

[2-mf.png] График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD торги проходят в узком диапазоне 1,0143-1,0268. Дальнейшая динамика в этом активе будет определяться по итогам сегодняшнего заседания ФРС. По-прежнему ожидается падение евро до отметки 0,9855. По мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

Аналитик полагает, что временной промежуток этого коррекционного роста измеряется неделями. Падение товарных и фондовых рынков может возобновиться уже в августе, а евро снова станет дешевле доллара США.

RoboForex По материалам:

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