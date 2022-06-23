Валютный прогноз: что будет дальше с японской иеной? Регулятор оставил учетную ставку без изменений — Finance.ua

Банк
Японии, в отличие от ЦБ Швейцарии, не
стал «удивлять» рынок и оставил
ставку без изменения на уровне в
-0,1%. Более того: программа количественного
смягчения (QE) продолжится. Со
стороны регулятора нет ни единого намека
на планы по остановке «печатного
станка». С начала пандемии
коронавируса BoJ эмитировал порядка
1 трлн долларов США. Несмотря на недавние
рекордные распродажи на рынке госбондов
США и Европы, в Японии все стабильно.
ЦБ просто все выкупает и не дает
доходности по 10-летним гособлигациям
подняться выше 0,25%. Фактически это уже
трудно назвать рынком, когда котировки
устанавливаются в директивном порядке.
И выхода из сложившейся ситуации
нет. Имея соотношение госдолга к ВВП на
уровне в 250%, любой рост доходности по
госбондам может привести к дефолту.
Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Учетная
ставка Банка Японии (%). Источник:
tradingeconomics.com
Восемь
участников заседания выступили за
сохранение отрицательной процентной
ставки, один — против. Японский ЦБ ввел
отрицательную процентную ставку на
уровне −0,1% еще в январе 2016 года.
Покупки
облигаций Банком Японии по неделям
(млрд иен). Источник: bloomberg.com
В
минувшую среду ФРС подняла ставку на
0,75% впервые с 1994 года, хотя Пауэлл (Jerome
Powell) и другие члены ЦБ США неоднократно
отвергали такой шаг. Однако текущая
динамика роста потребительской инфляции
вынуждает Федрезерв действовать
более решительно. Еще в воскресенье
президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер
(Loretta J. Mester) заявила, что возврат инфляции
к целевому показателю ФРС в 2,00% не будет
немедленным, в то время как риск рецессии
растет.
График
валютной пары USDJPY, D1.
Курс
японской национальной валюты во вторник
упал к доллару США до минимума с 1998 года.
Данные торгов свидетельствуют,
что инвесторы
оценивают последствия расхождений монетарной
политики Банка Японии и остальных
мировых ЦБ. В валютной паре USDJPY доллар
США пытается «пробить» уровень
135,46. Следующей целью падения для JPY
станет отметка 145,00. По мнению аналитика,
усиление иены возможно лишь в случае
начала рецессии. ФРС имеет возможность
проводить более «жесткую» монетарную
политику и уже запустила процесс
повышения учетной ставки с одновременным
сокращением баланса.