Валютный прогноз: что будет дальше с японской иеной? Регулятор оставил учетную ставку без изменений — Finance.ua

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Валютный прогноз: что будет дальше с японской иеной? Регулятор оставил учетную ставку без изменений

Сегодня 09:00 — Валюта

Банк Японии, в отличие от ЦБ Швейцарии, не стал «удивлять» рынок и оставил ставку без изменения на уровне в -0,1%. Более того: программа количественного смягчения (QE) продолжится. Со стороны регулятора нет ни единого намека на планы по остановке «печатного станка». С начала пандемии коронавируса BoJ эмитировал порядка 1 трлн долларов США. Несмотря на недавние рекордные распродажи на рынке госбондов США и Европы, в Японии все стабильно. ЦБ просто все выкупает и не дает доходности по 10-летним гособлигациям подняться выше 0,25%. Фактически это уже трудно назвать рынком, когда котировки устанавливаются в директивном порядке. И выхода из сложившейся ситуации нет. Имея соотношение госдолга к ВВП на уровне в 250%, любой рост доходности по госбондам может привести к дефолту. Сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Учетная ставка Банка Японии (%). Источник: tradingeconomics.com

Восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне −0,1% еще в январе 2016 года.

Покупки облигаций Банком Японии по неделям (млрд иен). Источник: bloomberg.com

В минувшую среду ФРС подняла ставку на 0,75% впервые с 1994 года, хотя Пауэлл (Jerome Powell) и другие члены ЦБ США неоднократно отвергали такой шаг. Однако текущая динамика роста потребительской инфляции вынуждает Федрезерв действовать более решительно. Еще в воскресенье президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер (Loretta J. Mester) заявила, что возврат инфляции к целевому показателю ФРС в 2,00% не будет немедленным, в то время как риск рецессии растет.

График валютной пары USDJPY, D1.

Курс японской национальной валюты во вторник упал к доллару США до минимума с 1998 года. Данные торгов свидетельствуют, что инвесторы оценивают последствия расхождений монетарной политики Банка Японии и остальных мировых ЦБ. В валютной паре USDJPY доллар США пытается «пробить» уровень 135,46. Следующей целью падения для JPY станет отметка 145,00. По мнению аналитика, усиление иены возможно лишь в случае начала рецессии. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

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