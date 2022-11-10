Валютный прогноз: Центральные банки вновь покупают золото, ожидается ли ралли на рынке драгоценных металлов? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: Центральные банки вновь покупают золото, ожидается ли ралли на рынке драгоценных металлов? Сегодня 14:49 — Банковские металлы

Согласно статистическому анализу World Gold Council (WGC), в III квартале 2022 года мировые Центральные банки приобрели 399 тонн золота на сумму около 20 млрд долларов США, что помогло поднять спрос на этот металл. Это рекордный объем покупок со стороны ЦБ за последние 55 лет. Как сказано в последнем квартальном отчете WGC, повышенный интерес к золоту также проявляют ювелиры и коллекционеры золотых монет. При этом биржевые фонды (ETF), хранящие слитки для инвесторов, стали покупать золота меньше. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Квартальные покупки золота мировыми ЦБ (тонн). Источник: World Gold Council

Золото обычно считается «безопасным» активом во времена неопределенности или потрясений, но многие финансовые инвесторы избавляются от акций ETF, обеспеченных золотом, поскольку процентные ставки выросли и увеличилась доходность других активов. По данным WGC, продажа слитков через ETF способствовала снижению котировок золота на 8% в III квартале текущего года, однако это помогло простимулировать спрос на ювелирные изделия. В целом мировой оборот золота в июле-сентябре составил 1181 тонну, что на 28% больше 922 тонн за аналогичный период 2021 года.

По данным WGC, закупки Центральными банками в III квартале намного превысили объемы прошлого квартала, чего не случалось с 2000 года. По состоянию на 30.09.2022, абсолютный рост по ним за последние 12 месяцев достиг 673 тонн. Это больше, чем общая масса проданного золота за любой полный год, начиная с 1967 года.

Среди крупных покупателей были Центробанки Индии, Катара, Турции и Узбекистана, но в WGC заявили, что значительное количество золота было также приобретено ЦБ других стран, которые публично не сообщали о своих сделках. Подробностей о том, какие именно государства были в их числе, не сообщается. Напомним, что среди Центральных банков, которые не оглашают информацию о своих золотых запасах, находятся банки Китая и россии.

График валютной пары XAUUSD, D1.

В паре XAUUSD образовался широкий ценовой канал с границами 1620,83-1729,68. Если будет пробит уровень сопротивления, то золото может подорожать до 1766,00 USD за тройскую унцию. При сохранении текущей денежно-кредитной политики ФРС США существенный рост стоимости драгоценных металлов маловероятен. Изменить тренд на этом рынке может лишь смена риторики руководства Федрезерва.

RoboForex По материалам:

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