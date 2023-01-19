Валютный прогноз: "потолок" госдолга США может стать "яблоком раздора", что будет с долларом? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: "потолок" госдолга США может стать "яблоком раздора", что будет с долларом? Сегодня 13:10 — Валюта

На проходящем сейчас в швейцарском Давосе экономическом форуме определенное беспокойство вызывает назревающее противостояние между Республиканской и Демократической партиями по вопросу увеличения «потолка» госдолга США. Когда подобные конфликты имели место в прошлом, суверенный кредитный рейтинг США снижался и происходила дестабилизация финансовых рынков по всему миру. Из-за этого крупные институциональные инвесторы были вынуждены в спешном порядке менять структуру своих инвестиционных портфелей. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Госдолг США (трлн долларов США). Источник: www.tradingeconomics.com

Государственный долг США достиг 31,4 трлн долларов, и если ничего не предпринимать, уже в июне Минфин не сможет «платить по счетам». С учетом времени, требуемого на проведение всех процедур по согласованию нового лимита госдолга, межпартийного соглашения необходимо достичь уже в феврале. В противном случае США ждет сильнейший бюджетный кризис. Последний раз подобное происходило в 2011 году и стало серьезным препятствием для устранения последствий мирового финансового кризиса 2008 года.

Республиканцы требуют одновременно с увеличением лимита госдолга существенно снизить госрасходы, а демократы опасаются электоральных потерь при сокращении объемов социальных программ. В условиях высокого риска рецессии и проводимой ФРС агрессивной кампании повышения учетной ставки, бюджетный кризис в США коснется всего мира. Уже сегодня Минфин разрабатывает меры по более рачительному использованию государственных средств.

График валютной пары EURUSD, D1

В валютной паре EURUSD был сформирован уровень сопротивления — 1,0867. Поддержкой теперь выступает отметка 1,0713. В случае закрепления выше уровня 1,0759 доллар может ослабнуть до 1,0950. При этом, по мнению аналитика, существенное усиление EUR маловероятно. Если поддержка будет преодолена, евро может опуститься до уровня 1,0255. С точки зрения монетарной политики, доллар США сейчас полностью доминирует над евро. Какие-либо изменения могут произойти лишь в случае резкого снижения темпов инфляционного роста.

RoboForex По материалам:

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