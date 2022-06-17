Валютный прогноз: как повлияет рост инфляции в США на ФРС — Finance.ua

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Валютный прогноз: как повлияет рост инфляции в США на ФРС

Сегодня 09:00 — Валюта

Инфляция в США неожиданно «взлетела» до 8,6% в мае после 8,3% месяцем ранее. Это новый рекорд за 41 год. Рынок ждал, что она сохранится на уровне в 8,3%. Сейчас бытует мнение, что летом или осенью будет пройден пик мировой инфляции. Но после таких цифр повышается вероятность того, что это лишь заблуждение.

Пока аналитики ожидают, что американский ВВП вырастет на 2,5-3,0%. Но для экономики США «разгон» цен негативен не только из-за реакции ФРС, но и из-за колоссального роста издержек. Вероятно, 2022 год будет для американской экономики менее успешным, чем того ожидают инвесторы.

ФРС не удастся «отвертеться» и придется продолжать активный подъем ставки. Пока регулятор планирует увеличить ее на 50 б. п. на двух ближайших заседаниях. Но не исключено, что придется действовать и более решительно. Все громче слышны прогнозы о повышении ставки на 75 б. п.Сообщает аналитик Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Потребительская инфляция в США г/г (%). Источник: tradingeconomics.com

Новости о росте инфляции привели к падению стоимости американских госбондов. Доходность по 10-летним облигациям США достигла отметки в 3,45% — рекордного значения с апреля 2011 года. Показатели бумаг других выпусков тоже бьют рекорды. Судя по динамике роста цен, распродажи на долговом рынке США будут продолжаться, так как реальная доходность гособлигаций имеет отрицательное значение.

Доходность по 10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com

Сегодня будут оглашены итоги заседания ФРС. Выросла вероятность того, что регулятор поднимет ставку сразу на 75 б. п. — до 1,5%, хотя Пауэлл (Jerome Powell) и другие члены ФРС неоднократно отвергали такой шаг. Правда, стоит отметить, что в начале текущего года не было даже разговоров о повышении ставки сразу на 50 б. п., а в прошлом году вообще говорилось о временной инфляции. Но объективной реальности мнение руководства ФРС, скорее всего, безразлично. И вот теперь Федрезерв пытается «догнать» даже не уходящий, а уже ушедший поезд.

График валютной пары EURUSD, D1.

В валютной паре EURUSD торги проходили в узком диапазоне 1,0641-1,0753. После публикации данных по инфляции в США EUR «пробил» нижнюю границу данного канала. Пара EURUSD опустилась до 1,0399. До майских минимумов уже «рукой подать», а дальше — паритет и движение еще ниже. В пользу евро сейчас фактически нет ни одного аргумента. Весьма существенный положительный счет текущих операций, который всегда удерживал евро от паритета, сейчас стремится к нулю. По мнению аналитика, дальнейшее усиление евро в долгосрочной перспективе маловероятно. ФРС имеет возможность проводить более «жесткую» монетарную политику и уже запустила процесс повышения учетной ставки с одновременным сокращением баланса.

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