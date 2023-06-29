Валютный прогноз: ЕЦБ продолжит повышать учетную ставку — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: ЕЦБ продолжит повышать учетную ставку Сегодня 08:57 — Валюта

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что регулятор не планирует прекращать цикл ужесточения монетарной политики. В июле учетная ставка будет повышена согласно планам, анонсированным ранее. Показатели инфляции не позволяют «смягчить» денежно-кредитную политику. Едва ли данные действия помогут евро существенно укрепиться относительно других валют. Текущее значение ключевой ставки намного ниже показателя инфляции, поэтому долговые обязательства государств и корпораций не приносят реальной доходности инвесторам. По этой Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0844, а сопротивление — на уровне 1,0993. Последнее время в данном активе наблюдаются регулярные попытки изменить тренд. При этом для дальнейшего роста USD котировки должны опуститься ниже отметки 1,0952.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится к уровню 0,9275. В противном случае он может ослабнуть до 0,8831.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление — на 0,6892. На момент написания комментария наблюдалась попытка пробоя поддержки.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровень поддержки — 142,96. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Однако есть сигналы о возможности краткосрочного укрепления JPY, если котировки опустятся ниже уровня 143,89.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление образовано на 1,2849. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться к 1,2910.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление находится на отметке 0,6248. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6140.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень сопротивления — 1,3271, а поддержка сформирована на 1,3139. Если котировки закрепятся выше отметки 1,3178, CAD продолжит девальвироваться.

RoboForex По материалам:

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