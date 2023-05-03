Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank не остановит ФРС США — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank не остановит ФРС США Сегодня 13:05 — Валюта

First Republic Bank в понедельник объявил о своем банкротстве. Оно стало вторым по величине за последние 30 лет. На 13 апреля активы банка достигали 229 млрд долларов США. First Republic будет приобретен JPMorgan Chase & Co. ФРС не будет принимать участия в спасении активов банка в отличие от Silicon Valley Bank и Signature Bank. Важно отметить, что проблемы First Republic Bank были ожидаемы и регулятор мог заранее подготовить план действий. Очевидно, что курс на дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС будет продолжен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. Последние несколько дней между «быками» и «медведями» идет борьба за данную отметку.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления находится на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления цены выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6697, а поддержка — на 0,6592. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6619.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 137,54 и поддержки на 133,03. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо преодолеть сопротивление и закрепиться над ним.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2387, а сопротивление — на 1,2585. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6162. Сопротивление на момент написания комментария еще не сформировано. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6315.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.

RoboForex По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.