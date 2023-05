Валютный прогноз: банкротство First Republic Bank не остановит ФРС США — Finance.ua

First Republic Bank в понедельник объявил о своем банкротстве. Оно стало вторым по величине за последние 30 лет. На 13 апреля активы банка достигали 229 млрд долларов США. First Republic будет приобретен JPMorgan Chase & Co. ФРС не будет принимать участия в спасении активов банка в отличие от Silicon Valley Bank и Signature Bank. Важно отметить, что проблемы First Republic Bank были ожидаемы и регулятор мог заранее подготовить план действий. Очевидно, что курс на дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС будет продолжен. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex