Валютный прогноз: Банк Англии поднимает ставку, почему слабеет фунт? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: Банк Англии поднимает ставку, почему слабеет фунт? Сегодня 08:50 — Валюта

В этот четверг Банк Англии примет решение по учетной ставке. Согласно консенсус-прогнозу, ставка будет увеличена на 0,5%. Инвесторы уже закладывают рост ключевой ставки в рыночные цены. Однако падение фунта стерлингов к минимумам 1985 года говорит о том, структурных проблемах в экономике Великобритании. Схожие проблемы сейчас пытаются решить все ведущие ЦБ мира. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex

Учетная ставка в Великобритании (%). Источник: tradingeconomics.com

Аналитик выделяет следующие причины девальвации фунта стерлингов:

Сохранение инфляции на повышенном уровне.

Последствия пандемии.

Энергетический кризис.

Обеспокоенность инвесторов из-за политики нового премьер-министра.

Если новому составу правительства Великобритании не удастся существенно улучшить текущее положение дел, то страна рискует войти в рецессию уже в следующем квартале. Такое мнение высказали аналитики банка Goldman Sachs. Тревогу вызывают данные по рынку недвижимости. По мнению крупнейшего девелопера Великобритании Barratt Developments, спрос на недвижимость снижается из-за высокой макроэкономической неопределенности. С начала года акции компаний-застройщиков снизились в среднем на 40%. Как и в случае с США, дальнейшее повышение ставки регуляторов непременно отразится на рынке кредитования, а также держателях ипотеки с «плавающей» ставкой.

Доходность по 10-летним гособлигациям Великобритании (%). Источник: bloomberg.com

Ситуацию спасает лишь то, что в отличие от Испании или Италии, количество ипотечных кредитов с «плавающей» ставкой в Великобритании не превышает 10%. По данным UK Finance, в 2019 году 96% заемщиков выбрали кредит с фиксированной ставкой. Тем не менее девальвация в таких масштабах неминуемо усилит инфляцию в Великобритании. Но, с другой стороны, это придаст импульс экспортно-ориентированной промышленности Соединенного Королевства.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD на отметке 0,1348 был сформирован уровень поддержки. Ожидается дальнейшее снижение фунта до уровня 1,1200. По мнению аналитика, паритет с долларом в данной валютной паре маловероятен. Укрепление фунта стерлингов возможно не выше отметки 1,1594.

RoboForex По материалам:

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