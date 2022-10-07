Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд — Finance.ua
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Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд

Казна и Политика
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Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд
Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд
По состоянию на 1 октября 2022 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 23 929,6 млн дол. США. В сентябре они снизились на 5,9%.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.
Основная причина сокращения резервов — это продажа валюты Национальным банком на межбанковском рынке, в том числе для обеспечения оборонных потребностей и платежей украинцев за рубежом.
«В то же время устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну», — пояснил регулятор.
В течение сентября динамику международных резервов определяли следующие факторы:
1. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
Национальный банк в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 777,1 млн дол. США и выкупил в резервы — 39,4 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты Национальным банком в сентябре составила 2 737,7 млн дол. США.
2. Операции по управлению государственным долгом.
За сентябрь поступления валюты на счета правительства в Национальном банке составили 2 033,8 млн дол. США. Из них 1500,0 млн дол. США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 482,1 млн дол. США — от Европейского союза, 51,7 млн дол. США — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.
Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 65,1 млн дол. США. В частности, 63,0 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а 2,1 млн дол. США — для обслуживания валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 624,6 млн дол. США.
3. Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.
В прошлом месяце их стоимость снизилась на 115,5 млн дол. США.
«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — подытожили в Нацбанке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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