Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд — Finance.ua

Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Валютные резервы НБУ в сентябре упали на $1,5 млрд

По состоянию на 1 октября 2022 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 23 929,6 млн дол. США. В сентябре они снизились на 5,9%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Основная причина сокращения резервов — это продажа валюты Национальным банком на межбанковском рынке, в том числе для обеспечения оборонных потребностей и платежей украинцев за рубежом.

«В то же время устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну», — пояснил регулятор.

В течение сентября динамику международных резервов определяли следующие факторы:

1. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 777,1 млн дол. США и выкупил в резервы — 39,4 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты Национальным банком в сентябре составила 2 737,7 млн дол. США.

2. Операции по управлению государственным долгом.

За сентябрь поступления валюты на счета правительства в Национальном банке составили 2 033,8 млн дол. США. Из них 1500,0 млн дол. США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 482,1 млн дол. США — от Европейского союза, 51,7 млн дол. США — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте.

Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 65,1 млн дол. США. В частности, 63,0 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а 2,1 млн дол. США — для обслуживания валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 624,6 млн дол. США.

3. Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.

В прошлом месяце их стоимость снизилась на 115,5 млн дол. США.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — подытожили в Нацбанке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.