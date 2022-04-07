Валютные операции: что доступно украинцам во время войны — Finance.ua

Валютные операции: что доступно украинцам во время войны

Сегодня 16:01 — Личные финансы

В первые дни после начала полномасштабной войны возник риск обвала курса гривны к иностранным валютам. В целях недопущения этого Национальный банк принял ряд мер. Рассказываем, какие сделки сейчас можно проводить с валютой, а какие — нельзя.

Валютообмен

С 24 февраля Национальный банк запретил украинским банкам продавать наличную и безналичную валюту своим клиентам.

В то же время сделки по покупке валюты проводятся по-прежнему. То есть валютообмен сейчас работает «в одну сторону» — только на покупку.

Онлайн-валютообмен работает, но только для продажи валюты банку. Купить доллары или евро таким образом не получится.

Валютные депозиты

Банки продолжают размещать и выплачивать валютные депозиты, потерявшие былую привлекательность для клиентов из-за очень низких процентных ставок.

В то же время конверсионные депозиты (когда в кассу вносится гривна, а сам вклад открывается в долларах или евро) банкам запретили оформлять.

Снятие наличной валюты со счетов в Украине

В первый день полномасштабной войны Нацбанк запретил снятие валюты с карточных и текущих счетов, но затем отменил свой запрет, установив ограничения по сумме.

Поначалу за день можно было снять доллары и евро в сумме не более эквивалент 30 тыс. гривен, позже — не более эквивалент 100 тыс. гривен.

Вывоз валюты за границу

4 марта 2022 года НБУ отменил требования о наличии у граждан подтверждающих документов из банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины. При этом обязанность декларировать наличную валюту осталась.

Более позднее требование предоставлять на таможне подтверждающие документы из банков на сумму от 10 тыс. евро на человека было возобновлено.

Больше о валютных операциях, которые сейчас могут проводить украинцы в стране и за ее пределами — читайте в нашей статье.

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