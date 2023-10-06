Валютные обменники уплатили 256 млн грн налогов — Finance.ua

Валютные обменники уплатили 256 млн грн налогов Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Валютные обменники уплатили 256 млн грн налогов

За январь — сентябрь 2023 года сети обменных пунктов уплатили в государственный бюджет 256 млн грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В мирном 2021 году все обменники уплатили аж 7 млн ​​грн. За 9 месяцев этого года уже 256 млн грн», — заявил он.

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Депутат напомнил, что ровно год назад Верховная Рада приняла изменения в части налогообложения налогом на прибыль валютных обменников.

«Финансовые компании работают беспрепятственно, а количество обменников несущественно уменьшилось исключительно в связи с нарушением компаниями законодательства по обмену валюты (дело изношенных купюр)», — отметил он.

Фінансовий клуб По материалам:

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