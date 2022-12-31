Валютные депозиты по курсу НБУ: клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов — Finance.ua
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Валютные депозиты по курсу НБУ: клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов

Кредит&Депозит
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Валютные депозиты по курсу НБУ: клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов
Валютные депозиты по курсу НБУ: клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов
С 21 октября по конец года клиенты ПриватБанка открыли более 38 тысяч валютных депозитов на 101 миллион долларов США. Средняя сумма вклада составляет 2700 долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, депозиты, позволяющие защитить гривневые сбережения от возможного подорожания иностранной валюты, становятся все более популярными среди украинцев.
В финучреждении напомнили, что 21 октября ПриватБанк присоединился к инициативе Национального банка Украины и ввел новый валютный вклад Капитал, который дополнительно защитит гривневые сбережения клиентов в случае подорожания доллара.

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Для размещения средств на вкладе «Капитал» клиенты банка могут с собственной гривневой карты покупать валюту без ограничений суммы по официальному курсу Национального банка.
Открыть срочный вклад Капитал в ПриватБанке можно через Приват24 или отделение банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев.
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Минимальная сумма вклада — 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена.
После окончания срока вклада сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются из долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карту, с которой был открыт вклад. Таким образом, сбережения в гривне сохраняют свой эквивалент к доллару США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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