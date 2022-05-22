Валютная выручка для Украины от экспорта электроэнергии выросла с начала года в 2,6 раза — Таможенная служба

Валютная выручка для Украины от экспорта электроэнергии выросла с начала года в 2,6 раза — Таможенная служба

Украина в январе-апреле 2022 г. увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $141,05 млн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной таможенной службы.

В апреле этого года доходы Украины от экспорта электроэнергии составили $1,11 млн.

Валютная выручка от экспорта электроэнергии поступает в Украину пока только при поставках в Польшу. Первым экспорт излишков тока в Европу для обеспечения Украины дополнительной валютной выручкой начала компания ДТЭК Рината Ахметова.

В министерстве энергетики заявили, что украинская электроэнергия может заместить Европе до 17% российского газа. Для Украины увеличение экспорта электроэнергии в Европу позволит сократить дефицит энергорынка и обеспечить поступление в страну необходимой в военное время валютной выручки.

Ранее экс-глава Секретариата энергетического сообщества Януш Копач призвал к увеличению экспорта украинской электроэнергии в Европу.

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