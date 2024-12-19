Валюта Южной Кореи упала до самого низкого уровня за последние 15 лет — Finance.ua
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Валюта Южной Кореи упала до самого низкого уровня за последние 15 лет

Валюта
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Корейская вона упала до минимума с 2009 года из-за ястребиной позиции ФРС и политических рисков.
Об этом пишет Bloomberg.
В четверг курс доллара к воне вырос на 1,5% до 1460,2, что привело к самому слабому уровню с марта 2009 года, прежде чем он частично отыграл свои потери.
Валюта пострадала от широкого ралли доллара США после того, как чиновники Федеральной резервной системы США заявили, что они снизят темпы снижения процентных ставок в следующем году. Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с 2022 года.
Вона также испытала давление со стороны политического хаоса в Корее. Валюта ослабла даже после того, как парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за отстранение президента Юн Сок Йола от должности, и это решение еще предстоит пересмотреть Конституционному суду.
Инвесторы опасаются, что вакуум лидерства в Южной Корее помешает реализации ключевых экономических стратегий и усложнит торговые переговоры с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.
В этом году вона упала более чем на 11% по отношению к доллару.
По материалам:
Економічна Правда
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