Валюта дешевеет: какой курс сегодня предлагают банки и обменники — Finance.ua

Валюта дешевеет: какой курс сегодня предлагают банки и обменники Сегодня 15:14 — Валюта

Валюта дешевеет: какой курс сегодня предлагают банки и обменники

Наличный курс доллара по отношению к гривне в банках Украины в четверг, 11 января, подешевел на 10 копеек — до 39,15 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,50 грн/доллар.

Средний курс евро по отношению к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн/евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 9 копеек — до 39,11 грн/долл. (продать доллар можно по 38,98 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 3 копейки, до 42,85 грн/евро (курс продажи — 42,69 грн/евро).

Курс валют в Украине — последние новости

Национальный банк Украины на четверг, 11 января, установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что в ближайшие дни, до 12 января, в большинстве касс банков курс доллара будет находиться в рамках достаточно широкого коридора купли и продажи — от 38,20 до 40,05 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний — в пределах от 38,30 до 40,00 грн/долл.

УНІАН По материалам:

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