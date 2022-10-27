Valve заметно повысила рекомендованные региональные цены в Steam — в том числе в Украине — Finance.ua

Valve заметно повысила рекомендованные региональные цены в Steam — в том числе в Украине 27.10.2022, 02:07 — Технологии&Авто

Valve заметно повысила рекомендованные региональные цены в Steam — в том числе в Украине

Valve по примеру других решила пересмотреть ценовую политику и скорректировать рекомендованные региональные цены в Steam — ощутимый рост произошел почти на всех рынках, в том числе и в Украине. Также владелец Steam упростил разработчикам работу с инструментом для настройки цен.

Обновлены ценовые рекомендации

Магазин Steam сейчас поддерживает десятки способов оплаты 39 разными валютами, а ценовые рекомендации помогают разработчикам с выставлением региональных цен. Как объясняет Valve, в связи с изменением покупательной способности и колебанием курсов валют старые конвертации стали неактуальными, поэтому компания решила внести соответствующие изменения.

Как отмечает SteamDB, среди всех валют всего 7 не претерпели никаких изменений независимо от ценовой категории.

Обновлены рекомендованные цены для Украины на примере 13, 20 и 60 долларовых релизов:

$12,99: было — 209₴, стало — 285₴;

$19,99: было — 279₴, стало — 415₴;

$59,99: было — 699₴, стало — 1125₴.

Новые рекомендации по ценам уже действуют, и, как всегда, не обязательны к исполнению — разработчики Steam сами контролируют свои цены и принимают решения по их корректировке. Повышение цен приводит к 28-дневному периоду ожидания установки скидки для всех регионов (даже в случае повышения цены только в одной валюте), поэтому может потребоваться несколько месяцев, пока все разработчики не обновят свои цены, если они планируют это сделать.

Получить дополнительную информацию об определении рекомендованных конвертируемых цен для разных валют разработчики могут в официальной документации по установлению цен для разных регионов.

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