ВАКС признал двух людей виновными в деле завладения ₴21,5 млн «Укрзализныци» — Finance.ua
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ВАКС признал двух людей виновными в деле завладения ₴21,5 млн «Укрзализныци»

Криминал
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В среду, 5 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности в деле завладения средствами АО «Укразализныця» в сумме 21,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
По информации «Слово и дело», речь идет о бывшем директоре ООО «Инкомм» Надежде Богдан и эксфинансовом директоре ООО «Союз-Энерго» Дмитрии Цивуне.
По условиям соглашения, обвиняемые безоговорочно признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, частично возместили причиненный их действиями ущерб в размере 10,7 млн ​​гривен путем перечисления указанных денежных средств на счет АО «Укрзализныця» и обязались возместить оставшийся ущерб, в течение 30 дней после вступления приговора в законную силу.
Бывший работник частного предприятия признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Экс-руководитель субъекта хозяйствования признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в юридических лицах частного права, на срок один год один месяц, со штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов людей.
С учетом требований ч. 2, ч. 4 ст. 75 УК Украины, оба осужденных освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с испытанием сроком на один год один месяц и возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.
Приговор может быть обжалован на основаниях, предусмотренных ч. 4 ст. 394 УПК Украины, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.
Издание «Слово и дело» отмечает, что ранее по делу обвиняли пять человек: Надежду Богдан, Дмитрия Цивуна, Андрея Степаненко, Евгения Хорощака и Романа Кравчука. По версии следствия бывший директор «Укрзализнычпостача» Хорощак, его экс=зам Кравчук, руководитель отдела верхнего строения пути «Укрзализнычпостача» Степаненко якобы по предварительному сговору с директором ООО «Инкомм» Богдан и финансовым директором ООО «Союз-Энерго» Цивуном в апреле-ноябре провели закупки метизной продукции для нужд госпредприятия по завышенным ценам, чем нанесли ущерб государственному предприятию в особо крупном размере.
По материалам:
Україна Криминальна
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