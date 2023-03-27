ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата — Finance.ua

ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата Сегодня 19:32 — Казна и Политика

ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции к российскому депутату относительно конфискации его активов.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные к праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилой дом; нежилые здания; транспортное средство; корпоративные права», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, были взысканы следующие активы:

1/2 земельного участка размером 0,07 га, расположенного в г. Севастополь;

жилой дом общей площадью 152 кв.м., расположенный в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;

нежилое здание общей площадью 127 кв.м., расположенное в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью в 1914 кв.м., расположенной в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;

2/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью в 921 кв.м., расположенной в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;

транспортное средство Volkswagen Transporter;

доли уставных капиталов двух Частных предприятий (100% и 50% соответственно).

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.