ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата — Finance.ua

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ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата

Казна и Политика
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ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата
ВАКС одобрил конфискацию активов российского депутата
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции к российскому депутату относительно конфискации его активов.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
«Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные к праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилой дом; нежилые здания; транспортное средство; корпоративные права», — говорится в сообщении.
По данным Минюста, были взысканы следующие активы:
  • 1/2 земельного участка размером 0,07 га, расположенного в г. Севастополь;
  • жилой дом общей площадью 152 кв.м., расположенный в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;
  • нежилое здание общей площадью 127 кв.м., расположенное в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;
  • 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью в 1914 кв.м., расположенной в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;
  • 2/100 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью в 921 кв.м., расположенной в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым;
  • транспортное средство Volkswagen Transporter;
  • доли уставных капиталов двух Частных предприятий (100% и 50% соответственно).
Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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