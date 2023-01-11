ВАКС конфисковал активы Януковича, зарегистрированные на его сына Александра — Finance.ua

ВАКС конфисковал активы Януковича, зарегистрированные на его сына Александра
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации активов и имущества экс-президента Украины Виктора Януковича, зарегистрированных на его сына Александра.
Об этом говорится в резолютивной части решения суда, текст которого есть в распоряжении «Интерфакс-Украина».
Отмечается, что апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Минюста частично и конфисковала активы Александра Януковича в доход государства.
В частности, в пользу государства конфисковали:
- два земельных участка в Донецке;
- здание площадью около 1,5 тыс. кв.
- два хозяйственно-бытовых здания;
- жилой дом площадью около 1 тыс. кв. м;
- три нежилых здания и сооружения в Ялте площадью около 1 тыс. кв. м;
- автомобиль Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска.
Апелляционная жалоба в другой части оставлена без удовлетворения (речь идет о конфискации имущества, зарегистрированного на других родственников экс-президента).
Напомним, в декабре ВАКС удовлетворил административный иск Министерства юстиции, поданный в отношении экс-президента Януковича и приближенных к нему лиц. Тогда конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства стоимостью более 18 млн евро
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