ВАКС конфисковал активы Януковича, зарегистрированные на его сына Александра — Finance.ua

ВАКС конфисковал активы Януковича, зарегистрированные на его сына Александра Сегодня 16:48

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации активов и имущества экс-президента Украины Виктора Януковича, зарегистрированных на его сына Александра.

Об этом говорится в резолютивной части решения суда, текст которого есть в распоряжении «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Минюста частично и конфисковала активы Александра Януковича в доход государства.

В частности, в пользу государства конфисковали:

два земельных участка в Донецке;

здание площадью около 1,5 тыс. кв.

два хозяйственно-бытовых здания;

жилой дом площадью около 1 тыс. кв. м;

три нежилых здания и сооружения в Ялте площадью около 1 тыс. кв. м;

автомобиль Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска.

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Апелляционная жалоба в другой части оставлена без удовлетворения (речь идет о конфискации имущества, зарегистрированного на других родственников экс-президента).

Напомним, в декабре ВАКС удовлетворил административный иск Министерства юстиции, поданный в отношении экс-президента Януковича и приближенных к нему лиц. Тогда конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства стоимостью более 18 млн евро

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