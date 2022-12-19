Имущество Януковича конфисковали в пользу государства — Finance.ua

Имущество Януковича конфисковали в пользу государства Сегодня 15:33 — Казна и Политика

ВАКС взыскал в доход государства активы четвертого президента Виктора Януковича на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает ГБР.

Досудебное расследование установило, что Янукович в марте 2010 года получил указание от президента рф владимира путина о необходимости продления срока пребывания черноморского флота на 25 лет. Это представляло прямую угрозу национальной безопасности Украины, но решение было принято.

Продолжая системную работу по реализации принципа неотвратимости ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также по реальному возмещению вреда, причиненного предателями суверенитета и территориальной целостности нашего государства, ГБР передало наработанные материалы уголовного производства в Министерство юстиции для обращения в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства активов президента Украины и лиц, на которых они косвенно оформлены.

По решению Высшего антикоррупционного суда этот иск удовлетворен и избрана санкция, предусмотренная п. 1–1 ч. 1 ст. 4 закона «О санкциях». В доход государства взысканы, в частности, арестованные ранее — более 31 млн гривен, 85 тыс. долларов, а также 537 историко-культурных ценностей стоимостью около 19 млн евро и недвижимое имущество Януковича и приближенных к нему лиц.

После вступления решения в законную силу все активы будут перечислены в доход государства для содействия его обороноспособности.

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