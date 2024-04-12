ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн ​​грн на техобследовании в Херсонской области — Finance.ua
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ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн ​​грн на техобследовании в Херсонской области

Фондовый рынок
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Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему присвоения 7,7 млн ​​грн государственных средств, выделенных на проведение технического обследования поврежденной инфраструктуры Херсонской области, в связи с чем трем ее участникам избраны меры пресечения.
ВАКС избрал меры пресечения трем участникам коррупционной схемы присвоения госсредств, выделенных на техобследование объектов Херсонщины, поврежденных атаками рф.
О ходе этого дела сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
11 апреля 2024 года следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованных прокурором САП, о применении мер к двум организаторам и одному исполнителю в схеме завладения 7,7 млн ​​грн государственных средств при предоставлении услуг по обследованию объектов, поврежденных в Херсонской области в результате военной агрессии рф, а именно к владелице частной компании.
Отмечается, что владелице частной компании избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн.
Директора Департамента Херсонской ОВА, вероятно причастного к сделке, отпустили под залог в 800 тыс. грн.
Третьему фигуранту, директору частной компании, суд назначил меру пресечения в виде залога в 500 тыс. грн.
По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской ОВА совместно с владельцем частной компании организовала противоправную коррупционную сделку, и присвоила бюджетные средства, выделяемые на обследование технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры в регионе.
Детективы выяснили, что стоимость выполненных работ по техническому обследованию была завышена более чем в 15 раз. Из-за чего из резервного фонда Кабинета Министров Украины в карманы коррупционеров «потекли» 7,7 млн ​​грн.
По материалам:
УНН
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