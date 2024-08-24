Вакантность бизнес-центров класса, А выросла до 28% — Finance.ua

Вакантность бизнес-центров класса, А выросла до 28% Сегодня 06:45 — Казна и Политика

По итогам первого полугодия 2024 года в офисных центрах столицы продолжается рост вакантности из-за фактического снижения арендных ставок, сообщил руководитель департамента юридического консалтинга UTG Константин Олейник.

Согласно исследованию UTG, средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева по итогам января-июня в классе, А выросла с 27,4% до 28,1%, в классе В — с 20,2% до 21,8%, в классе С — с 14,5% до 14,8%.

«Наблюдается изменение форматов арендаторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра районы. Крупнейшие украинские корпорации перевели сотрудников из арендованных помещений в собственную административную недвижимость. Ряд компаний свернули маловостребованные представительские офисы, мелкие и средние рационализируют расходную часть. Стала более распространена форма работы на дому», — перечислил тренды Олейник.

В то же время, по состоянию на середину 2024 года продолжается сокращение арендных ставок. Так, в классе, А средняя ставка снизилась с $19,9/кв.м/мес. к концу 2023 года до $17,5/кв.м/мес. во второй квартал 2024-го. В классе В спад был не столь значительным — с $11,8 до $11,5/кв.м/мес. В классе С средняя ставка откатилась с $9,7 до $9,1/кв.м/мес. (без учета НДС, OPEX, КП, BOMA).

«Учитывая рост стоимости энергоносителей, удорожание коммунальных платежей (необходимость генераторов, потери электроэнергии/рабочего времени из-за тревог), а с ними и OPEX (из-за роста вакантности и распределения эксплуатационных платежей на меньшее количество операторов), нагрузка на арендаторов продолжает увеличиваться, а ставки аренды демонстрируют дальнейшее снижение», — сообщил Олийнык.

Низкая активность рынка послужила причиной снижения девелоперской активности столичного рынка офисной недвижимости. В настоящее время объем профессиональной недвижимости классов А, В и С составляет 2 556 227 кв. м.

Также за первое полугодие предложение расширилось только на один проект на пересечении ул. Филатова/Саперное поле общей площадью 5 тыс. кв. м.

«Свыше 30 проектов общей площадью примерно 800 тыс. кв. м, чьи открытия ранее анонсировали на 2024−2025 годы, с большей вероятностью будут отложены», — отметил Олейник.

Компания UTG создана в 2001 году. Разработала более 1300 концепций объектов недвижимости.

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