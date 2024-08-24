Вакантность бизнес-центров класса, А выросла до 28% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вакантность бизнес-центров класса, А выросла до 28%

Казна и Политика
22
По итогам первого полугодия 2024 года в офисных центрах столицы продолжается рост вакантности из-за фактического снижения арендных ставок, сообщил руководитель департамента юридического консалтинга UTG Константин Олейник.
Согласно исследованию UTG, средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева по итогам января-июня в классе, А выросла с 27,4% до 28,1%, в классе В — с 20,2% до 21,8%, в классе С — с 14,5% до 14,8%.
«Наблюдается изменение форматов арендаторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра районы. Крупнейшие украинские корпорации перевели сотрудников из арендованных помещений в собственную административную недвижимость. Ряд компаний свернули маловостребованные представительские офисы, мелкие и средние рационализируют расходную часть. Стала более распространена форма работы на дому», — перечислил тренды Олейник.
В то же время, по состоянию на середину 2024 года продолжается сокращение арендных ставок. Так, в классе, А средняя ставка снизилась с $19,9/кв.м/мес. к концу 2023 года до $17,5/кв.м/мес. во второй квартал 2024-го. В классе В спад был не столь значительным — с $11,8 до $11,5/кв.м/мес. В классе С средняя ставка откатилась с $9,7 до $9,1/кв.м/мес. (без учета НДС, OPEX, КП, BOMA).
«Учитывая рост стоимости энергоносителей, удорожание коммунальных платежей (необходимость генераторов, потери электроэнергии/рабочего времени из-за тревог), а с ними и OPEX (из-за роста вакантности и распределения эксплуатационных платежей на меньшее количество операторов), нагрузка на арендаторов продолжает увеличиваться, а ставки аренды демонстрируют дальнейшее снижение», — сообщил Олийнык.
Низкая активность рынка послужила причиной снижения девелоперской активности столичного рынка офисной недвижимости. В настоящее время объем профессиональной недвижимости классов А, В и С составляет 2 556 227 кв. м.
Также за первое полугодие предложение расширилось только на один проект на пересечении ул. Филатова/Саперное поле общей площадью 5 тыс. кв. м.
«Свыше 30 проектов общей площадью примерно 800 тыс. кв. м, чьи открытия ранее анонсировали на 2024−2025 годы, с большей вероятностью будут отложены», — отметил Олейник.
Компания UTG создана в 2001 году. Разработала более 1300 концепций объектов недвижимости.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.