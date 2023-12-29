Вакансии под елочку: сезонные предложения от работодателей — Finance.ua

Вакансии под елочку: сезонные предложения от работодателей Сегодня 13:02 — Личные финансы

Вакансии под елочку: сезонные предложения от работодателей

Период новогодних подработок в разгаре. В Robota.ua подготовили подборку вакансий для тех, кто готов поработать в праздничный период, даря радость другим.

В Запорожье на сезонную работу нужны молодые и активные люди для продажи елок и новогодних сувениров. Период работы: с 15.12.2023 по 19.01.2024г.

График работы посменный. Требования к работникам: активность, коммуникабельность, дружелюбие, честность. Опыт работы в торговле приветствуется.

Что придется делать будущему работнику: помогать клиентам, контролировать соблюдение правил работы аттракциона, обслуживать аттракцион и локацию.

Работодатель обеспечивает работников корпоративной одеждой, бесплатным чаем/кофе и печеньем.

Интернет-магазин детских игрушек Goodtoys в Киеве открывает конкурс на вакансию (сезонная работа с перспективой работы на постоянной основе).

Среди задач: принимать товар и распределять его на складе; собирать позиции на заказ со склада, упаковывать их и отгружать перевозчикам; работать с сопроводительной документацией; поддерживать чистоту и порядок.

В Ивано-Франковске ищут в команду продавца горячих напитков на рождественской ярмарке. Анонсируется обучение и развитие.

В числе обязанностей: вежливое обслуживание клиентов; приготовление и продажа горячих напитков.

В Броварах нужен человек, который сможет формировать музыкальные плейлисты и помогать с административной работой. Рассматривают студентов и кандидатов без опыта работы. График: с 18:00 до 23:00.

В Киеве на постоянную работу в Lavina Mall, Blockbuster Mall, ТРЦ Dream Yellow ищут операторов развлекательной зоны.

Рассматривают кандидатов без опыта работы. Что делать: предоставлять посетителям необходимую информацию, помогать им, контролировать рабочее место.

В студию праздников «Салют» в Кривом Роге и одноименный детский сад требуется менеджер на частичную занятость (с возможностью перехода на полную занятость). Рассматривают студента или маму в декрете. График работы гибкий.

Должность совмещает в себе работу по нескольким направлениям: ведение социальных сетей; поиск и переписка с потенциальными клиентами через социальные сети; поиск возможного сотрудничества с партнерами (кафе, блогеры и т. п. ).

Развлекательное заведение Insomnia в Киеве приглашает к сотрудничеству молодых и энергичных людей.

Что придется делать: проводить шоу для посетителей; привлекать клиентов; поддерживать чистоту и состояние рабочего места; общаться с посетителями в Интернете; заниматься продвижением в социальных сетях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.