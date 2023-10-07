В Житомирской области открыли мост, отстроенный за средства Эстонии — Finance.ua
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В Житомирской области открыли мост, отстроенный за средства Эстонии

Казна и Политика
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В городе Малин Житомирской области открыли восстановленный мост, реконструкцию которого произвели благодаря Эстонии.
Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Тсахкна, ездивший на церемонию открытия в рамках своего визита в Украину, рассказал, что это уже второй проект реконструкции в Украине на эстонские средства.
Город Малин стоит на реке Ирша, мост является переправой между двумя частями. Предыдущий мост был разрушен 6 марта 2022 года в результате российского ракетного удара.
Видео по ссылке.
По материалам:
Економічна Правда
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