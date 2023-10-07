В Житомирской области открыли мост, отстроенный за средства Эстонии — Finance.ua

В Житомирской области открыли мост, отстроенный за средства Эстонии Сегодня 06:33 — Казна и Политика

В городе Малин Житомирской области открыли восстановленный мост, реконструкцию которого произвели благодаря Эстонии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна, ездивший на церемонию открытия в рамках своего визита в Украину, рассказал, что это уже второй проект реконструкции в Украине на эстонские средства.

Город Малин стоит на реке Ирша, мост является переправой между двумя частями. Предыдущий мост был разрушен 6 марта 2022 года в результате российского ракетного удара.

Економічна Правда По материалам:

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