В Житомире полиция подозревает «криптоконсультанта» в краже более 3,7 млн гривен — Finance.ua
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В Житомире полиция подозревает «криптоконсультанта» в краже более 3,7 млн гривен

Криминал
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В Житомире полиция подозревает местного жителя в мошенничестве на сумму более 3,7 млн гривен. Он проконсультировал своих знакомых, после чего опустошил их криптокошельки.
Поводом для расследования стало обращение в полицию двух мужчин — 35 и 56 лет — в конце 2024 года. Они заявили о краже средств из своих криптокошельков.
Полиция установила, что до этого они обращались к своему знакомому, местному жителю в возрасте 40 лет, работавшему в сфере IT. Тот помог им создать один криптокошелек и восстановить доступ к другому.
Используя удаленный доступ к их компьютерам, а также имея информацию для входа в криптокошельки, консультант опустошил их. Общая сумма ущерба составляет более 3,7 млн ​​гривен.
Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям мошенничество, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных сетей и незаконные действия с электронными деньгами.
Как отметили в полиции, фигуранту дела грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
incrypted
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