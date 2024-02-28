В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)

Технологии&Авто
17
В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
Оригинальный городской электромобиль Microlino получил новую базовую версию Lite. Она представлена ​​на автошоу в Женеве и поступит в продажу в Европе весной. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
Новый Microlino Lite оборудован менее мощным электромотором на 12 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 40 км/ч. Таким медленным автомобилем в ряде европейских стран можно управлять без водительских прав и с 15−16 лет.
В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
На выбор предлагают батареи емкостью 5,5 и 11 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 180 км соответственно. Зарядка занимает 2−4 часа.
2,5-метровый электромобиль Microlino Lite сохраняет оригинальный однообъемный дизайн в духе знаменитого BMW Isetta. Единственная дверь расположена спереди. Чтобы удешевить электрокар, его предлагают только в одном голубом цвете.
В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)
Салон Microlino Lite отличается простотой. Внутри минимум кнопок, а показания устройств выведены на маленький экран. Установлен небольшой двухместный диван.
Цена Microlino Lite пока не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле стандартной версии электрокара, которая стоит от $18 750. Модель станет конкурентом Citroen Ami, которым также можно управлять без прав.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.