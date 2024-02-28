В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото) — Finance.ua

В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото) 28.02.2024, 01:30 — Технологии&Авто

В Женеве презентовали электрический клон BMW: управлять им можно без прав (фото)

Оригинальный городской электромобиль Microlino получил новую базовую версию Lite. Она представлена ​​на автошоу в Женеве и поступит в продажу в Европе весной. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Microlino Lite оборудован менее мощным электромотором на 12 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 40 км/ч. Таким медленным автомобилем в ряде европейских стран можно управлять без водительских прав и с 15−16 лет.

На выбор предлагают батареи емкостью 5,5 и 11 кВт∙ч: запас хода составляет 100 и 180 км соответственно. Зарядка занимает 2−4 часа.

2,5-метровый электромобиль Microlino Lite сохраняет оригинальный однообъемный дизайн в духе знаменитого BMW Isetta. Единственная дверь расположена спереди. Чтобы удешевить электрокар, его предлагают только в одном голубом цвете.

Салон Microlino Lite отличается простотой. Внутри минимум кнопок, а показания устройств выведены на маленький экран. Установлен небольшой двухместный диван.

Цена Microlino Lite пока не объявлена, однако известно, что он будет существенно дешевле стандартной версии электрокара, которая стоит от $18 750. Модель станет конкурентом Citroen Ami, которым также можно управлять без прав.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.