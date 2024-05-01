В Запорожской области построят пять подземных школ — Finance.ua
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В Запорожской области построят пять подземных школ

Казна и Политика
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Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации по строительству пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
По его словам, эти школы станут образовательными платформами для детей нескольких районов областного центра и окрестных населенных пунктов.
«Первые 3 школы планируем в Запорожье, 2 — в Запорожском районе. Они станут образовательной платформой для детей сразу нескольких районов областного центра и нескольких населенных пунктов области», — рассказал он.
По материалам:
Діло
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