В западных регионах Украины растут цены на жилье: порттрет покупателя — Finance.ua

В западных регионах Украины растут цены на жилье: порттрет покупателя Сегодня 12:14 — Недвижимость

С начала полномасштабной войны цены на жилье в западных областях Украины выросли от 10 до 80% в зависимости от рынка и города. Одна из причин — внутренние переселенцы. Поэтому самым большим спросом пользуется готовое жилье — оно дорожает, а уже за ним подтягивается и первичный рынок недвижимости.

Об этом пишет mind.ua.

Где растут цены?

Основные города на западе Украины, которые приняли большое количество внутренних переселенцев и где выросли цены на жилье — Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк, Хмельницкий, Черновцы.

Во Львове и области средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости в марте 2022 года была 26 200 грн, тогда как в августе уже составляла 34 600 грн.

Такая же ситуация, в частности, на первичном рынке в Ужгороде — 27 000 грн против 39 800 и в Черновцах — 23 900 грн против 32 700 грн.

Цены растут в Карпатском регионе (Буковель, Яблуница, Татаров, Поляница), говорит член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины в Ивано-Франковской области и риелтор Сергей Сливка. По его словам, в марте-апреле многие строительные площадки в регионе остановились. Но наблюдался наплыв платежеспособных переселенцев, поэтому некоторые застройщики почти не прекращали работы, а цены придерживались на довоенном уровне.

«Но нужно учесть рост курса доллара — в среднем он поднялся на 15–20% на первичном рынке по состоянию на конец лета. В гривневом эквиваленте произошел рост цен на 40%», — рассказывает Сливка.

Риелтор добавляет, что после «бума» был период «затишья», когда боевые действия перенеслись восточнее Киева и Чернигова. По словам Сливки, тогда какая-то часть переселенцев уехала, «все успокоилось и значительно упала аренда в регионе».

Риелтор Виталий Оробец отмечает, что из-за войны цены увеличились и на первичном рынке недвижимости Ивано-Франковска. По его словам, потребность в жилье сегодня еще больше, чем была до войны, соответственно и активность покупателей понемногу растет.

«Цена предлагаемого к продаже жилья уже превысила довоенный уровень. Сейчас стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке достигает $650/кв. м и выше, в то время как до начала полномасштабной войны цены находились в пределах $500/кв. м» — говорит он. Таким образом, цена выросла на 30%.

По данным риелтора, цены на вторичном рынке выросли на 15–20% от довоенных. При этом покупатели предпочитают готовое жилье, где можно начать жить «здесь и сейчас».

Виталий Оробец добавляет, что стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке достигает $800/кв. м и выше, в то время как в 2021 году стоимость такой квартиры составляла от $650—700/кв. м.

Почему дорожает жилье на западе Украины?

На рост цен повлияли три фактора.

Большое количество переселенцев, поселившихся в городах и даже сельской местности — районах, никогда не отмечавшихся бумом спроса на недвижимость. Для того чтобы решить временный вопрос с жильем, переселенцы выкупали достаточно приличные дома в селе, где шел процесс упадка, говорит Сергей Сливка.

Читайте также Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам

В структуре спроса на украинские новостройки 20–28% приходится на киевлян. Наибольший интерес жители столицы проявляют к новостройкам Винницкой (29%), Закарпатской (28%) и Черкасской (28%) областей, констатирует Лун.

При этом во Львовской области 53% спроса составляют жители Львова и области, 21% — киевляне, 12% — жители других областей, 14% — других стран.

Отпали регионы, которые в последние годы отмечались бумом на недвижимость — Одесский и Киевский.

«Переселенцы, которые находились у нас в течение марта и апреля, решали сразу два вопроса: первый — вопрос безопасности, второй — инвестиции в жилье. То есть в этом регионе есть доходность от недвижимости путем операционной деятельности, например сдача в аренду — в среднем 10% годовых», — отмечает Сергей Сливка.

По мнению Сергея Сливки, в дальнейшем цена будет однозначно подниматься из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов. Он добавляет, что за последний месяц зашли очень многие инвесторы в поисках новых проектов. «Буковель и все, что вокруг Буковеля, ожидает роста и цен, и предложений, и спроса», — резюмирует Сливка.

Но настоящего бума в спросе на недвижимость эксперты ждут в послевоенный период. «Поскольку Украина заявила о себе на международной арене как сильная страна, способная обороняться, спрос на жилье может стать настоящим бумом после победы», — добавляет Оробец.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.