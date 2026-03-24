В Закарпатье привлекают 2,2 млн евро в строительство гибридной СЭС
В Закарпатье привлекают €2,2 млн в строительство гибридной СЭС из BESS вблизи границы с ЕС.
Объем необходимых инвестиций составляет 2,2 млн евро, а сам проект реализуется в формате Private Equity через вход в капитал проектной компании.
Общий бюджет строительства оценивается примерно в 8,7 млн евро, при этом 80% финансирования планируется обеспечить за счет кредита государственного банка, который, по данным инициаторов, уже предварительно согласован.
Проект расположен в Закарпатской области, менее чем в 10 км от границы Европейского Союза, что придает ему стратегическую привлекательность, учитывая близость к европейскому энергетическому пространству.
Что предполагается
Техническая конфигурация проекта подразумевает строительство солнечной электростанции с пиковой мощностью фотомодулей 8,7 МВт и мощностью подключения к сети 7,5 МВт.
Ожидаемая годовая выработка составляет 10 688 МВт·ч. В составе станции планируется использовать 12428 фотомодулей Risen, инверторы Huawei и металлоконструкции KNESS.
Одновременно проект включает систему накопления энергии BESS общей емкостью 30 МВт·ч и мощностью 7,5 МВт на базе LFP-аккумуляторов. Проектный ресурс батарей заявлен на уровне 8000−11 000 циклов, а гарантия остаточной емкости — не менее 64,5% на 14-й год эксплуатации.
Бизнес-модель построена на сочетании генерации и энерготрейдинга. Около 30% дохода ожидается от продажи электроэнергии, производимой солнечной станцией, тогда как еще 70% должно формироваться благодаря работе системы накопления — через покупку электроэнергии в часы низкого спроса, продажу в пиковые периоды, участие в балансирующем рынке и урегулирование небалансов.
Проект ориентируется сразу на несколько сегментов энергорынка Украины, в частности рынок на сутки вперед, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок небалансов и рынок прямых договоров.
В Закарпатье привлекают 2,2 млн евро в строительство гибридной СЭС
