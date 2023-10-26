В Закарпатье нашли нелегальный нефтеперерабатывающий завод — Finance.ua

В Закарпатье нашли нелегальный нефтеперерабатывающий завод Вчера 18:33 — Фондовый рынок

В Закарпатье нашли нелегальный нефтеперерабатывающий завод

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему масштабного противоправного производства горючего для дальнейшей реализации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, на территории Мукачево действовал подпольный нефтеперерабатывающий завод. С помощью специального оборудования и имеющейся производственной базы организовали изготовление нефтепродуктов сомнительного качества. В дальнейшем они сбывались гражданам как на территории предприятия, так и через сеть подконтрольных АЗС без уплаты необходимых налогов в бюджет.

Согласно оперативным данным, к сделке причастно руководство столичного субъекта хозяйствования. Весной 2023 года он приобрел на аукционе нефть, из которой без соответствующей лицензии осуществлялось изготовление товаров — бензина, дизтоплива и компонентов.

Одновременно оперативники изучают возможную причастность к схеме действующего депутата Закарпатского областного совета, которого связывают с экс-нардепом, обвиняемым в государственной измене.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли хозяйственную документацию, черновые записи и компьютерную технику, наличные деньги в национальной и иностранных валютах эквивалентно ориентировочно 3,3 млн гривен.

Кроме того, на территории предприятия было обнаружено 600 тонн нефтепродуктов и оборудования для их изготовления, а также специальные транспортные средства.

Уголовное производство начато по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров и уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 УК).

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