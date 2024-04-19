В Закарпатье начнется строительство украинско-итальянского «сухого порта» — Finance.ua
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В Закарпатье начнется строительство украинско-итальянского «сухого порта»

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В июне текущего года должно начаться строительство интермодального «сухого порта» Horonda Platform в с. Горонда в Закарпатской области.
Такое решение было принято по итогам встречи представителей NSV Group с министром бизнеса Италии Адольфо Урсо, на которой обсуждались детали создания украинско-итальянского инновационного логистического центра, передает АПК-Информ.
Строительные работы планируется начать в июне 2024 года.
Также представители NSV Group и Адольфо Урсо решили подать заявку от NSV Group при поддержке FS Group (Итальянские железные дороги) в соответствии с законом об «инвестнянях». Кроме того, было согласовано определить стратегию привлечения итальянского бизнеса к развитию индустриального парка. В перспективе — создание итальянского селения рядом с Horonda Platform.
«Мы удовлетворены результатами встречи. Уверены, что совместные усилия украинских и итальянских партнеров будут способствовать созданию инновационного логистического центра, который станет не только символом сотрудничества двух стран, но и важнейшим фактором развития обеих экономик. Верим, что сможем привлечь еще большее количество итальянских бизнесменов к участию в создании индустриального парка. Мы с нетерпением ждем начала строительства и гордимся тем, что сможем внести свой вклад в развитие логистической сферы Украины, а значит — в восстановление страны после победы», — добавил управляющий партнер NSV Group Николай Шаповалов.
По материалам:
Finance.ua
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