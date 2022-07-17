В Южной Корее разработают единый кошелек для криптовалют и NFT — Finance.ua

В Южной Корее разработают единый кошелек для криптовалют и NFT Сегодня 05:37 — Финтех и Карты

В Южной Корее разработают единый кошелек для криптовалют и NFT

Южнокорейский оператор беспроводной связи SK Telecom (Korea Mobile Telecommunications Services Corp) запустит свой виртуальный кошелек — его можно будет использовать как для хранения криптовалют, так и для NFT.

На своем официальном сайте SK Telecom объявил, что представители компании заключили соглашение о сотрудничестве с AhnLab Blockchain Company и Atomrigs Lab, предусматривающее совместную разработку кошелька для цифровых активов.

«Онлайн-среда переходит в сферу Web3, когда пользователь владеет всеми данными и управляет ими. Наш общий проект цифрового кошелька станет большим шагом SK Telecom на рынок Web3-технологий», — заявил руководитель отдела цифровых технологий SK Telecom Се Хеон.

Напомним, развитие в сфере криптовалют и NFT открывает новые возможности для технологических гигантов Южной Кореи. Ведь недавно южнокорейский президент заявил, что страна введет криптовалюты и NFT в свою финансовую систему к 2024 году. Правовая база должна быть утверждена уже в 2023 году, а сам закон вступит в силу в 2024 году. Власти уже заявили, что инициатива должна включать защиту инвесторов при работе с криптовалютами, NFT и метавселенными.

На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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