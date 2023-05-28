В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года — Finance.ua
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В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года

Технологии&Авто
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В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года
В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года
Модель представлена с кузовами седан и универсал, теперь она представлена в двух новых цветах кузова и с доработанным салоном.
Самые же крупные изменения произошли под капотом: G70 лишилась 2-литрового турбомотора, и теперь базовым выступает 2,5-литровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил (почти на 50 сил больше, чем в версии начального уровня для рынка США).
Обновленному Genesis G70 подправили логотип — он выглядит минималистичнее из-за двухмерного дизайна. В цветовой палитре кузова появились синий и серый оттенки Kawah Blue и Bartna Grey, новые сочетания цветов предложены и для салона. На центральной консоли появилась прямоугольная сенсорная панель — она расположена под дефлекторами вентиляции и отвечает за управление климат-контролем. В список базового оборудования прибавили вентиляцию передних кресел, подогрев задних сидений и безрамочное зеркало заднего вида.
В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года
Что касается моторной гаммы, то помимо 2,5-литрового двигателя на 300 сил для Genesis G70 2024 модельного года доступна и прежняя 3,3-литровая «шестерка». Правда такой агрегат положен только седану.
Цены на обновленную модель в Южной Корее уже объявлены: от 43,15 миллиона вон (32,5 тысячи долларов) за седан и от 45,11 миллиона вон (33,7 тысячи долларов) за универсал. Седан с топовым двигателем 3.3 обойдется минимум в 48,05 миллиона (36,2 тыс. долларов).
В Южной Корее дебютировал Genesis G70 2024 модельного года
По материалам:
Телеканал 24
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