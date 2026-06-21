0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Иране сообщили о закрытии Ормузского пролива

Мир
33
Ормузский пролив
Ормузский пролив
Военное руководство Ирана заявило об очередном закрытии Ормузского пролива из-за будто бы нарушения соглашения со стороны США.
Об этом сообщает иранское медиа TasnimNews.
Иранцы заявляют, что США якобы нарушили первый пункт меморандума об окончании войны между странами, который прекращал боевые действия.
Закрытие пролива в Иране также называют ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.
«Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия будет продолжаться, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы вынудить врага придерживаться своих обязательств», — заявили в центральном штабе войск Ирана.

В США отрицают закрытие Ормузского пролива

Как сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Несмотря на заявления Ирана о ее закрытии, только через день через нее прошли 55 торговых судов, доставивших на мировые рынки более 17 миллионов баррелей нефти и другие грузы.
Кроме того, Объединенный морской информационный центр подтвердил, что маршрут через Ормузский пролив остается открытым и доступным для международного коммерческого флота без каких-либо незаконных ограничений или препятствий.
В командовании подчеркнули, что силы США и дальше находятся в регионе и внимательно следят за ситуацией.
Ранее Finance.ua писал, что 18 июня президенты Соединенных Штатов Америки и Ирана официально подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны и дальнейшему урегулированию конфликта.
Детальнее рассказали здесь: Меморандум между США и Ираном: провал или прорыв?
По материалам:
Економічна Правда
НефтьИранСША
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems