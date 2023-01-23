В YASNO рассказали о ситуации с отключениями света в Киеве — Finance.ua

В YASNO рассказали о ситуации с отключениями света в Киеве Сегодня 10:15 — Энергетика

Как сообщил директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня у нас были лимиты чуть побольше и в Киеве были в графиках. На 23.01.23 следующие ограничения:

Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках.

Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области. Ограничения выше, чем сегодня.

"В любых условиях — экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки",- написал он.

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