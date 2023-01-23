В YASNO рассказали о ситуации с отключениями света в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В YASNO рассказали о ситуации с отключениями света в Киеве

Энергетика
65
Как сообщил директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, дефицит в системе все еще остается значительным, хотя сегодня у нас были лимиты чуть побольше и в Киеве были в графиках. На 23.01.23 следующие ограничения:
  • Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью. Это позволит обеспечить 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы. То есть будем оставаться в графиках.
  • Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт на ночь обеспечивается 52% потребностей электроэнергии области. Ограничения выше, чем сегодня.
"В любых условиях — экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки",- написал он.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.