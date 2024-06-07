В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)

Мир
24
В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)
В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)
Городу в Японии настолько надоело, что туристы делают селфи, что они соорудили огромный забор, закрывающий вид на достопримечательность, ради которой они приехали — знаменитую гору Фудзи.
Забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрыт черной сеткой — не лучшим фоном для селфи, за которыми сюда собираются посетители в социальных сетях.
Об этом пишет euronews.com.
В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)
Но на экране появились небольшие дырочки, которыми пользуются туристы, чтобы снимать культовое изображение. Только через неделю после строительства ограждения чиновники нашли около 10 отверстий, все на уровне глаз, и все, пожалуй, как раз нужного размера, чтобы в них можно было протянуть объектив камеры. Они работают над их ремонтом.
В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)
Напомним, в 2013 году гора Фудзи была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и ранее была местом паломничества.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.