В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото) — Finance.ua

В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото) Сегодня 03:05 — Мир

В Японии установили огромный черный экран, чтобы отпугнуть толпы туристов с селфи (фото)

Городу в Японии настолько надоело, что туристы делают селфи, что они соорудили огромный забор, закрывающий вид на достопримечательность, ради которой они приехали — знаменитую гору Фудзи.

Забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрыт черной сеткой — не лучшим фоном для селфи, за которыми сюда собираются посетители в социальных сетях.

Об этом пишет euronews.com

Но на экране появились небольшие дырочки, которыми пользуются туристы, чтобы снимать культовое изображение. Только через неделю после строительства ограждения чиновники нашли около 10 отверстий, все на уровне глаз, и все, пожалуй, как раз нужного размера, чтобы в них можно было протянуть объектив камеры. Они работают над их ремонтом.

Напомним, в 2013 году гора Фудзи была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и ранее была местом паломничества.

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