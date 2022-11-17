В Японии тестируют работа-курьера — Finance.ua

В Японии тестируют работа-курьера
Японские компании Kyocera Communication Systems и Yamato Transport в рамках совместного проекта проводят тестирование небольшого самоуправляемого робота, осуществляющего услуги доставки на дом.
Об этом сообщает NHK.
Тестирование проводится в северном японском городе Исикари.
Робот представляет собой своеобразное транспортное средство с 20 небольшими ячейками. Камеры и датчики помогают объезжать вокруг пешеходов и других препятствий. Его максимальная скорость составляет 15 километров в час.
При демонстрации устройства удалось доставить посылки по определенному маршруту. Клиенты использовали пароли для доступа к ячеям, чтобы получить свои вещи.
«Робот должен избегать препятствий при разных обстоятельствах. Технически говоря, это самая важная часть, если мы хотим сделать работу действительно автономной для коммерческого использования», — заявил Йошида Хироши из Kyocera Communication Systems.
Отмечается, что компании, предоставляющие в Японии услуги доставок, сейчас стремятся к автоматизации, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы на фоне растущего спроса со стороны онлайн-магазинов.
Как сообщал Укринформ, американская технологическая компания Labrador Systems презентовала персональную работу, которая будет помогать пожилым людям в повседневной жизни.
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