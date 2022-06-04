В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами — Finance.ua

В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами

Сегодня 08:45 — Финтех и Карты

В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами

Парламент Японии принял законопроект, признавший стейблкоины цифровыми деньгами.

Об этом пишет forklog со ссылкой на Bloomberg.

Согласно документу, «стабильные монеты» должны быть привязаны к иене или другому законному платежному средству и гарантировать владельцам право выкупать их по номинальной стоимости.

Читайте также Жители каких стран проявляют наибольший интерес к Bitcoin — исследование

Подобная трактовка означает, что эмитентами стейблкоинов могут выступить только банки, владеющие лицензиями, провайдеры денежных переводов и трастовые компании.

Закон вступит в силу летом 2023 года.

Агентство финансовых услуг Японии пообещало разработать правила работы для эмитентов стейблкоинов.

В настоящее время проекты «стабильных монет», отвечающие будущим нормативным требованиям, готовят Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Trust. О подобных планах также сообщал соэмитент USDC, компания Circle.

Ранее о планах по легализации стейблкоинов объявил Минфин Великобритании. Этот шаг призван обозначить страну как дружественную по отношению к цифровым активам юрисдикцию.

Позже исполнительный директор FCA Сара Притчард призвала учитывать крах TerraUSD при работе над нормативно-правовой базой для индустрии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.