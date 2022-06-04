В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами — Finance.ua

В настоящее время проекты «стабильных монет», отвечающие будущим нормативным требованиям, готовят Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Trust. О подобных планах также сообщал соэмитент USDC, компания Circle.
Ранее о планах по легализации стейблкоинов объявил Минфин Великобритании. Этот шаг призван обозначить страну как дружественную по отношению к цифровым активам юрисдикцию.
Позже исполнительный директор FCA Сара Притчард призвала учитывать крах TerraUSD при работе над нормативно-правовой базой для индустрии.