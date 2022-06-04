В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами — Finance.ua
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В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами

Сегодня 08:45Финтех и Карты
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В Японии стейблкоины признали цифровыми деньгамиВ Японии стейблкоины признали цифровыми деньгами
Парламент Японии принял законопроект, признавший стейблкоины цифровыми деньгами.
Об этом пишет forklog со ссылкой на Bloomberg.
Согласно документу, «стабильные монеты» должны быть привязаны к иене или другому законному платежному средству и гарантировать владельцам право выкупать их по номинальной стоимости.
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Подобная трактовка означает, что эмитентами стейблкоинов могут выступить только банки, владеющие лицензиями, провайдеры денежных переводов и трастовые компании.
Закон вступит в силу летом 2023 года.
Агентство финансовых услуг Японии пообещало разработать правила работы для эмитентов стейблкоинов.
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В настоящее время проекты «стабильных монет», отвечающие будущим нормативным требованиям, готовят Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Trust. О подобных планах также сообщал соэмитент USDC, компания Circle.
Ранее о планах по легализации стейблкоинов объявил Минфин Великобритании. Этот шаг призван обозначить страну как дружественную по отношению к цифровым активам юрисдикцию.
Позже исполнительный директор FCA Сара Притчард призвала учитывать крах TerraUSD при работе над нормативно-правовой базой для индустрии.
По материалам: Мінфін.com.ua
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