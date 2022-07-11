В Японии создали «кафе против прокрастинации»: его нельзя покинуть, пока работа не будет сделана — Finance.ua
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В Японии создали «кафе против прокрастинации»: его нельзя покинуть, пока работа не будет сделана

Мир
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В Японии создали «кафе против прокрастинации»: его нельзя покинуть, пока работа не будет сделана
В Японии создали «кафе против прокрастинации»: его нельзя покинуть, пока работа не будет сделана, edition.cnn.com
Недавно в TikTok завирусилось видео с японским заведением, позиционирующим себя как «кафе против прокрастинации».
Особенность этого места в том, что его нельзя покинуть, если вы не завершили свои дела.
В заведении, расположенном на западе Токио, есть 10 мест, зарезервированных для писателей, редакторов, художников и всех, кто борется с прокрастинацией и дедлайнами. Поэтому на входе персонал спросит, что именно вы будете делать в заведении и сколько времени на это нужно, затем вы выбираете себе место, где будете работать.
Каждые десять минут работники будут спрашивать, как ваш прогресс, и будут проверять, не бьете ли вы баклуши. Если будет прогресс, то можно получить вкусняшку в подарок.
Кофе и чай в заведении — бесплатные в неограниченном количестве, а высокоскоростной Wi-Fi и док-порты установлены на каждом месте.
Когда ваша задача будет выполнена, вы получите специальную отметку, что завершили свои дела и можете уйти из кафе.
52-летний владелец Такуя Кавай, который сам является писателем, говорит, что надеется, что строгие правила помогут людям сосредоточиться.
По материалам:
Na chasi
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