В Японии разрабатывают поезд на водородных топливных элементах — Finance.ua

В Японии разрабатывают поезд на водородных топливных элементах Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

В Японии разрабатывают поезд на водородных топливных элементах

Инженеры японской компании Central Japan Railway разрабатывают поезд, приводимый в движение водородными топливными элементами без эмиссий углекислого газа.

Об этом сообщает NHK

Инженеры опробовали поезд на железнодорожных путях, чтобы проверить, достаточна ли его мощность для движения и ускорения.

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Топливные элементы производят электроэнергию за счет химической реакции водорода с кислородом. В результате образуется только вода. Поезд получает электропитание от аккумуляторных батарей.

Компания заявила, что целью исследования является разработка поездов на водородной тяге на смену используемым сейчас дизельным моделям.

Представитель компании Танака Хидэмицу отметил необходимость уменьшить использование дизельных двигателей с целью декарбонизации железнодорожной отрасли.

Укрінформ По материалам:

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