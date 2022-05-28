В Японии предприятиям будут платить за трудоустройство украинцев — Finance.ua

В Японии предприятиям будут платить за трудоустройство украинцев Сегодня 11:15 — Личные финансы В Министерстве труда Японии решили поощрить местные компании принимать на работу переселенцев из Украины, покинувших дома из-за войны.
Об этом сообщает Japan Today.
Японские чиновники внесли украинских переселенцев в возрасте до 65 лет в программу поощрительных грантов, охватывающую в этой стране трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.
Для малого и среднего бизнеса гранты составят 600 тысяч иен (140 тысяч гривен), а для крупных компаний — 500 тысяч иен (116 тысяч гривен).
В издании сообщили, что с начала российского вторжения в Японию прибыли 1055 переселенцев из Украины.
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