Украина получила от Японии $100 миллионов льготного кредита — Finance.ua
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Украина получила от Японии $100 миллионов льготного кредита

Сегодня 18:16Казна и Политика
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Украина получила от Японии $100 миллионов льготного кредитаУкраина получила от Японии $100 миллионов льготного кредита
Украина получила 13 млрд иен (100 млн долларов) в рамках кредитного соглашения, подписанного Министерством финансов и Японским агентством международного сотрудничества «Джайка» (JICA).
Об этом сообщает спресс-служба Министерства финансов.
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Отмечается, что кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.
Денежные средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения Украины, в частности, на обеспечение социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.
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Соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях подписали 16 мая министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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