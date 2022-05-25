Украина получила от Японии $100 миллионов льготного кредита — Finance.ua

Отмечается, что кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.
Денежные средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения Украины, в частности, на обеспечение социальных и гуманитарных расходов, а также на здравоохранение.
Соглашение по предоставлению Украине кредита в размере 100 млн долларов США на льготных условиях подписали 16 мая министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.