В Японии будут выпускать одеяла из украинского пуха — Finance.ua
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В Японии будут выпускать одеяла из украинского пуха

Казна и Политика
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Посольство Украины в Японии способствовало трем японским компаниям в закупке 3 тонн украинского пуха для производства одеял, сообщил посол Сергей Корсунский. «Вчера мы встретились с руководством трех японских компаний, которые будут производить одеяла из украинского пуха. Три тонны пуха уже закуплены и готовы к производству», — написал он в фейсбуке.
Посол уточнил, что одеяла из украинского пуха со специальным сертификатом от украинского дипломатического представительства будут продавать по всей Японии в сетях магазинов. Посольство Украины также заключило с производителями соглашение, что часть прибыли будет направляться на гуманитарные проекты в Украине.
«Небольшой, но успешный проект. Главное, что в Украину верят и поддерживают», — резюмировал Корсунский. Названия компаний не уточняют.
Напомним, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.
Для проведения гуманитарного разминирования Украине требуется 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов — только в этом году. Япония считает неприемлемым изменение статус-кво силой, как это происходит в случае российской агрессии против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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