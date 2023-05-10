В Японии будут выпускать одеяла из украинского пуха — Finance.ua

В Японии будут выпускать одеяла из украинского пуха Сегодня 06:44 — Казна и Политика

Посольство Украины в Японии способствовало трем японским компаниям в закупке 3 тонн украинского пуха для производства одеял, сообщил посол Сергей Корсунский. «Вчера мы встретились с руководством трех японских компаний, которые будут производить одеяла из украинского пуха. Три тонны пуха уже закуплены и готовы к производству», — написал он в фейсбуке.

Посол уточнил, что одеяла из украинского пуха со специальным сертификатом от украинского дипломатического представительства будут продавать по всей Японии в сетях магазинов. Посольство Украины также заключило с производителями соглашение, что часть прибыли будет направляться на гуманитарные проекты в Украине.

«Небольшой, но успешный проект. Главное, что в Украину верят и поддерживают», — резюмировал Корсунский. Названия компаний не уточняют.

Напомним, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Для проведения гуманитарного разминирования Украине требуется 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов — только в этом году. Япония считает неприемлемым изменение статус-кво силой, как это происходит в случае российской агрессии против Украины.

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