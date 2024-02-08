В январе объем торгов на Украинской бирже увеличился на 29,8% — Finance.ua

В январе объем торгов на Украинской бирже увеличился на 29,8% Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В январе объем торгов на Украинской бирже увеличился на 29,8%

В январе объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с декабрем на 29,8% до 4,781 млрд гривен.

Об этом идет речь в сообщении биржи.

Общий объем торгов на «Украинской бирже» в январе составил 4 781 316 767,60 гривен, а общее количество сделок — 19 351.

В структуре торгов за январь 2024 г. на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 94,52% суммарного оборота или 4 519 509 803,03 гривен; 0,02% на акции или 769 031,20 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,08% или 3 728 718,82 гривен; на иностранные ценные бумаги 4,21% или 201 513 181,92 гривен; на корпоративные облигации 1,17% или 55 796 032,63 гривен.

В январе Индекс украинских акций (Индекс UX) снизился на 7,4% с 1 685,73 до 1 560,31 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в январе были: ПИФ Инжур Оушен, ис (1,853 млн гривен); ПИФ недвижимости ИНЖУР СУПЕРМАРКЕТ, ис (1,025 млн гривен) и ЗНКИФ Первый украинский аграрный фонд, АО (0,621 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в январе были: 228 811 ОВГЗ, погашение 30.09.2026 (1 136,8 млн гривен); 229 116, ОВГЗ, погашение 24.02.2027 (527,5 млн. гривен) и 228 449, ОВГЗ, погашение 18.06.2025 (350 млн. гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в январе стали: УНИВЕР КАПИТАЛ, Драгон Капитал и Навигатор-Инвест.

Ведущими операторами рынка облигаций в январе стали: СКАЙ БАНК, ОТП БАНК и ПРИВАТБАНК.

В свою очередь ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в январе стали: УНИВЕР КАПИТАЛ, ФК «ДАЛИЗ-ФИНАНС» и Драгон Капитал.

Справка Finance.ua:

Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается по старту торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам. Сегодня в Индексную корзину входят 6 наиболее ликвидных акций.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.