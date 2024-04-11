В январе-марте производство стали увеличилось на 36,6% до 1,7 млн ​​тонн — Finance.ua
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В январе-марте производство стали увеличилось на 36,6% до 1,7 млн ​​тонн

Казна и Политика
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В январе-марте производство стали увеличилось на 36,6%, или на 452 тыс. тонн, до 1 687 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте объединения предприятий «Укрметаллургпром», передают Українські Новини.
За 3 месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство чугуна увеличилось на 32,1%, или на 386 тыс. тонн, до 1589 тыс. тонн, производство проката — на 35,5%, или на 364 тыс. тонн, до 1389 тыс. тонн.
Как сообщали Українськi Новини, в 2023 году производство стали снизилось на 0,6% до 6 228 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом.
При этом производство чугуна снизилось на 6,1% до 6003 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 0,4% до 5372 тыс. тонн.
В 2022 году производство стали снизилось в 3,4 раза до 6263 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом.
По материалам:
Українські Новини
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